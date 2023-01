Nuova allerta meteo per la Gallura: per domenica 29 gennaio c’è il codice giallo per la pioggia e il rischio idraulico. Il maltempo non abbandona l’Isola e per la seconda volta in pochi giorni la maggior parte delle precipitazioni si concentra sul Nordest: la pioggia ama la Gallura. L’avviso di “criticità per rischio idraulico” sarà in vigore fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì. La neve, invece, cadrà fino a 900 metri.

Nei giorni scorsi una situazione analoga si era rivelata fatale nelle campagne di Monti. Mercoledì 25 il pensionato Giacomo Murrai si era trovato in difficoltà mentre passava vicino al rio Crasta. In piena allerta meteo un’ondata di piena lo aveva travolto e il suo copro è stato ritrovato solo il giorno dopo. Un elicottero della polizia ha permesso di individuare ila cadavere a qualche decina di metri dalla sua auto.

