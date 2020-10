I nuovi sindaci nei paesi della provincia di Nuoro.

Arrivano i risultati delle elezioni anche per i paesi della provincia di Nuoro. Tra sorprese e conferme, ecco i risultati delle amministrative 2020.

Arzana elegge Angelo Ivano Stochino, con il 64,59% dei voti che hanno permesso di superare il quorum.

Ad Atzara vince Alessandro Corona con la lista “Atzara bene comune”, raggiungendo il quorum con il 57,88% dei votanti.

Austis elegge Benedetto Pitzeri di “Arbeschida Austesa” con il 69,39% dei voti. Raggiunto anche stavolta il quorum.

Quorum anche a Birori, con Silvia Cadeddu (in Salis) eletta sindaco con il 64,48%.

A Bortigali vittoria per Francesco Caggiari di “Bortigali bene comune” con il 54,73% de voti che permettono al neo sindaco di battere Giampaolo Alessandro Satta di “Bortigali per tutti” fermo al 45,27%.

Nuovo sindaco di Desulo è Giovanni Cristian Melis, della lista “Desulo domani”. Battuto il rivale Gian Luigi Littarru di “Desulo nel cuore” con il 52,26% contro il 47,74% del secondo.

A Elini il ballottaggio è stato vinto da Vitale Pili (“Progettiamo Elini”) eletto sindaco con il 68,98% dei voti contro il 31,02% di Maria Rosaria Melis (“Elini”)

Gairo elegge proprio sindaco Sergio Lorrai della lista “Gairo per tutti” con il 56,68% dei voti. Battuto non di molto il rivale Roberto Mariano Marceddu di “Risvegliamo Gairo” che ha preso il 43,32% dei voti.

A Gavoi vittoria per Salvatore Lai di “Gavoi futura” con il 55,32%. Luca Sedda di “Comunidade” ha ottenuto il 44,68%.

Giampietro Murru vince a Ilbono con la sua lista “Ilbono laborioso”. 54,57% per il neo sindaco che vince su Rocco Cerina di “Per un futuro migliore” che si ferma a 45,43%.

A Lei il quorum è stato superato da Luigi Cadau della lista “Insieme per Lei”, con una percentuale di voto del 67,59%.

Gianfranco Lecca della lista “Loceri avanti” è il nuovo sindaco di Loceri, con una percentuale del 60,19% dei votanti. Quorum superato.

Superato il quorum anche a Lodè, con Antonella Canu eletta nuovo sindaco con la lista “Lodè 2020”, la percentuale dei votanti è stata del 62,53%.

Mamoiada elegge Luciano Barone “Dialogare per costruire” con il 54,86% dei voti. Vinto il ballottaggio con Anna Mannu di “Mamoiada obiettivo comunità” che si ferma al 45,14%.

A Noragugume Rita Zaru di “Ripartiamo Insieme” ottiene il quorum con il 59,76% dei votanti.

A Ollolai il 71,74% dei voti fa eleggere Francesco Columbus della lista unica “Insieme per Ollolai”.

Olzai ballottaggio vinto da Maria Elena Agus della lista “Ortzai in coro”, che ottiene il 68,24% a discapito di Ester Satta della lista “Liberamente per Olzai” che si ferma al 31,76%.

A Onifai la lista unica “Uniti e Liberi per Onifai” ottiene il quorum con il 71,55%. Il giovane Luca Monne è il nuovo sindaco.

Eletto, con il 66,85%, il nuovo sindaco di Osidda: Antonio Serafino Doneddu, della lista “Impare pro Osidde”.

Vittoria, per raggiungimento del quorum, di Franco Saba a Ottana, con la lista “Ottana 20 25”. Percentuale di votati 57,87%.

A Posada il nuovo sindaco è Salvatore Ruiu della lista “#Pasada” con il 39,12% dei voti. Battuta la concorrenza di ben due candidati: Giorgio Careddu (“Uniti insieme per Posada”) con il 32,89% e Giorgio Fresu (“Posada bene comune”) con il 28%.

A Tiana vince Pietro Zedda (“Tianesoso”) con il 63,64% dei voti. Battuta Maria Cristina Piras (“Lista civica Tiana 2020”) con il 36,36%.

Pierpaolo Sau (“Intrerrios”) è il nuovo sindaco di Tonara: 52,05% per la vittoria contro Stefano Succu (“Ascoltiamo Tonara”) al 47,95%.

A Torpè vince Martino Giovanni Sanna della lista “Torpè Noa”, che ottiene il 56,24%. Battuto Giancarlo “Gianni” Dui della lista “Gianni Dui Sindaco” che arriva al 43,76%.

A Urzulei il sindaco eletto è Ennio Barba della lista “Sichimus paris po’ Orthullè” che prende il 52,43%. Battuta la concorrenza di Battistina Mesina di “In Orthullè” che arriva al 47,57%.

A Ussassai quorum raggiunto per Francesco “Chicco” Usai della lista “Cambiare insieme”, con una percentuale di votanti del 66,52%.

L’unico paese ad non aver superato il quorum è Aritzo: Gualtiero Mameli della lista “Insieme per Aritzo” non diventa nuovo sindaco. La percentuale dei votanti è stata del 49,43%.

