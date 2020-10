La nuova prima cittadina di San Teodoro Rita Deretta.

Rita Deretta è la nuova sindaca di San Teodoro, diventando la prima donna ad amministrare la cittadinanza. ”Ringrazio infinitamente tutti, i consiglieri che si sono candidati, il direttivo, tutte le persone che hanno lavorato con noi, ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi- commenta a caldo la nuova prima cittadina -abbiamo fatto una promessa, quella del cambiamento e la terremo con tutti quanti voi”.

Una vittoria schiacciante, con 1658 voti portati a casa contro i 1249 della lista avversaria. ”Ringrazio anche Luciano Decandia e tutte le persone che si sono candidate nell’altra lista, per il rispetto portato, per una campagna elettorale sicuramente più serena di tutte quelle vissute fino ad ora.So per certo che si potrà lavorare seriamente in modo unito per una pace sociale. Su questo noi ci muoveremo e sono convinta che dall’altra parte troveremo un’opposizione attenta perché ciò avvenga”, conclude.

