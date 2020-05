Ancora incendi in Sardegna, oggi 2 interventi dell’elicottero

Diciotto gli incendi totali oggi.

In data odierna in Sardegna sono stati segnalati 18 incendi. In 2 di questi hanno richiesto l’intervento dell’elicottero del Corpo forestale.

Il primo incendio è avvenuto nell’agro del comune di Pula, in località “Sant’aliana”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Pula coadiuvato dai Vigili del fuoco di Cagliari. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16 e 15. Le fiamme hanno interessato interessato aree agricole.

Il secondo incendio è scoppiato nell’agro del comune di Zeddianilocalità “Isca Manna”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Oristano coadiuvata da una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari, una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano e una squadra della Compagnia barracellare di San Vero Milis. L’incendio è stato spento poco prima delle 18 e ha interessato aree agricole

