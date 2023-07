L’Olbia Calcio sta allestendo la squadra per la prossima stagione, il trending topic di Batman coi bianchi.

In vista dell’imminente stagione 2023-2024, con il ritiro iniziato ieri, l’Olbia Calcio sta terminando di allestire la rosa dei giocatori a disposizione del nuovo allenatore Leandro Greco per disputare l’ottavo campionato consecutivo nel campionato di Serie C, il sedicesimo della propria storia.

Arrivi e conferme.

Tra i giocatori della scorsa stagione confermati nella squadra, il portiere Maarten Van Der Want, il difensore olbiese Luca La Rosa e l’esterno Christian Arboleda. Riscattato a titolo definitivo dal Milan Gabriele Bellodi, indicato dall’ex capitano della squadra Emerson Ramos Borges come uno dei migliori talenti in rosa. Per lui un contratto fino al termine della stagione 2025-2026.

Tra i nuovi acquisti, arriva a titolo definitivo di Thomas Scapin, che firma, anche lui, un contratto di tre anni. Classe 2002, attaccante di piede destro, dal cresciuto calcisticamente nel Cittadella, prima delle esperienze in serie D con Campodarsego e Certigliano.

Acquistato a titolo definitivo, con contratto tirennale anche Matteo Montebugnoli, mancino classe 2002, difensore di fascia, cresciuto nelle giovanili del Bologna prima delle esperienze in serie D, dove colleziona oltre 60 presenze tra Mezzolara, Carpi e Vastese.

Arriva, invece, in prestito Mattia Motolese, classe 2004, difensore centrale di piede sinistro, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bologna.

Batman non supera le visite mediche.

Era stato avvistato mesi fa sull’asse mediano di Cagliari in quad, poi Berlusconi – ovviamente doppiato – aveva dato l'”annuncio ufficiale” su youtube: Batman sembrava essere diventato ormai a tutti gli effetti un “guardiano del faro”. Ma l’Olbia Calcio ha dovuto comunicare ufficialmente, sui suoi canali social, che il calciatore statunitense non farà parte della rosa della squadra per la prossima stagione: non avrebbe superato le visite mediche. Termina così il trending topic interpiattaforma che ha divertito i tifosi sardi in questa estate di calciomercato locale: sarà il campo a decidere chi sarà il supereroe dell’Olbia 2023-2024.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui