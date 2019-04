La storia del 25 aprile.

L’anniversario della liberazione d’Italia è una festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno. Si tratta di un giorno fondamentale per la storia d’Italia e assume un particolare significato politico e militare.

Questo giorno è il simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire dall’8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.

Diverse sono le manifestazioni nelle città del nord Sardegna. A Olbia alle ore 10,30 c’è il raduno dei partecipanti in Piazza Regina Margherita; alle ore 10,45 la formazione del corteo sfilata per raggiungere il Monumento ai Caduti in Via Redipuglia, con la partecipazione della Banda musicale cittadina “F. Mibelli”, alle ore 11,00 la celebrazione della Santa Messa e deposizione delle corone floreali al Monumento ai Caduti.

A Sassari le celebrazioni sono iniziate alle 9 con il corteo da piazza Marconi, per toccare diverse piazze del centro cittadino. Da viale Italia fino all’Emiciclo Garibaldi, da via Carlo Alberto per arrivare in piazza d’Italia. Aprirà la cerimonia Caterina Mura, presidente provinciale dell’Anpi, seguita da Alessandro Cossu, giovane studente che ha preso parte al progetto dell’Arci “Viaggi della Memoria. Promemoria_Auschwitz”.

Il sindaco di Sassari e l’amministratore della Provincia precederanno la deposizione delle corone di alloro, in memoria dei caduti, presso la lapide commemorativa nel cortile di Palazzo Ducale.

