Operazione antidroga dei carabinieri di Olbia: ecco tutti i nomi

I carabinieri di Olbia hanno messo a segno una maxi operazione antidroga che coinvolgeva due bande: ecco tutti i nomi. I provvedimenti riguardano 10 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora.

I nomi dell’operazione antidroga di Olbia

I carabinieri hanno agito nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Bergamo, Latina e Novara. Le indagini partono dal 2019 e, sotto la guida della Dda di Cagliari, emerge un sistema criminale impegnato nella produzione, importazione e distribuzione di cocaina e marijuana su larga scala. Dall’alba di oggi gli interventi dei carabinieri.

In carcere

Luciano Corraine (Galtellì),

Raffaele Nonne (Decimoputzu),

Salvatore Sotgiu (Orosei),

Martino Contu (Bitti),

Francesco Sanna (Bitti),

Maounji Salah (Romano di Lombardia),

Nicola Pittalis (Olbia),

Davide Podda (Villasor),

Luciano Vacca (Furtei),

Giuseppe Maoddi (Nuragus).

Ai domiciliari

Maurizio Gasili (Giave),

Marco Di Meola (Fondi),

Gianmario Lostia (Galtellì),

Alexandro Masala (Cagliari),

Andrea Mura (Nuoro),

Giovanni Portas (Quartu).

Obbligo di dimora

Giovanni Corraine (Galtellì),

Cristina Carrusci (Cagliari),

Sonia Carta (Sassari),

Fabrizio Puddu (Cagliari),

Antonio Fadda (Sassari).

