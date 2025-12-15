Successo a Luras per la “Festa dei debuttanti” classe 2007

A Luras la celebrazione per la “Festa dei debuttanti”

Luras ha acceso i riflettori su una delle sue tradizioni più sentite e significative: la “Festa dei Debuttanti” della classe 2007. Un vero e proprio rito di ingresso in società, unico nel panorama sardo. Ha trasformato la cittadina gallurese in un palcoscenico di emozioni autentiche e di profondo senso comunitario.

La chiesa gremita e la sala convegni stracolma hanno accolto con calore i giovani diciottenni, protagonisti assoluti di una serata. Dopo mesi di preparazione hanno vissuto la loro festa con gioia contagiosa ed entusiasmo, regalando momenti indimenticabili a tutti i presenti.

Il culmine emotivo della serata è stato senza dubbio il valzer con i genitori. Le ragazze, accompagnate dai padri, e i ragazzi, al fianco delle madri, hanno dato vita a un momento di altissima commozione. Un simbolo toccante del passaggio all’età adulta e del legame indissolubile con la famiglia.

Il ricordo della ex sindaca

Alle emozioni si è affiancato il ricordo. Particolarmente sentita è stata la menzione di Marisa Careddu, la storica ex sindaca scomparsa prematuramente, alla quale va riconosciuto il merito di aver istituito e curato con dedizione questa preziosa tradizione negli anni. Il suo impegno e la sua visione continuano a vivere e a tramandarsi attraverso il successo di questa manifestazione, lasciando un’eredità inestimabile alla comunità.

La serata ha saputo sapientemente bilanciare solennità e leggerezza. Accanto ai momenti toccanti, grande ilarità è stata suscitata da uno sketch recitato in dialetto lurese, che ha strappato risate a crepapelle e applausi scroscianti. Un episodio che ha dimostrato come i giovani debuttanti sappiano con entusiasmo valorizzare le radici linguistiche e culturali del loro territorio.

L’Amministrazione Comunale ha espresso la propria grande soddisfazione e il proprio orgoglio per la riuscita dell’evento, sottolineando come la Festa dei Debuttanti sia un pilastro fondamentale per custodire e tramandare le tradizioni che rendono Luras una comunità autentica e coesa.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla complessa organizzazione dell’evento, e un caloroso augurio è stato esteso ai ragazzi della classe 2007 per un futuro ricco di gioia, successi e soddisfazioni.

