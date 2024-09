Berchidda dice addio all’ex sindaco Antonio Demartis: aveva 79 anni

Addio ad Antonio Demartis.

Berchidda dice addio ad Antonio Demartis. A 79 anni è scomparso l’ex sindaco del paese, che ha guidato l’amministrazione comunale dal ’83 al ‘2005, in tre legislature, oltre ad essere stato amministratore anche della Comunità Montana del Monte Acuto.

Un uomo molto amato e rispettato in paese e ricordato come una delle persone più serie e più buone. A dare la brutta notizia è l’amministrazione comunale, che si è unita al cordoglio della famiglia e ha descritto l’ex sindaco come un pezzo della storia del paese.

L’amministrazione comunale ricorda Antonio Demartis come colui che era era solito ricordare nelle numerose conversazioni il proprio impegno per la realizzazione del Museo del Vino, anche in virtù della sua elezione in Comunità Montana. L’ex sindaco è riuscito a realizzare delle opere che hanno cambiato il volto del paese, tra cui il Belvedere, la riqualificazione del centro storico, lo showroom e il parco della musica.



“Nella tristezza della presente circostanza ricordiamo Antonio come amministratore vocato al servizio dei suoi concittadini – si legge nella pagina ufficiale del Comune di Berchidda – che ha fatto del proprio impegno politico e amministrativo un saldo legame con la comunità locale. Ha sempre riconosciuto nel valore della comunità il significato della sua disponibilità all’ascolto e alla mediazione. Pacato e determinato, non ha mai cessato di partecipare al dibattito pubblico della comunità di Berchidda che ha amato, sempre con fermezza e rispetto di ogni opinione e posizione politica e sociale”.

