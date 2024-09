La morte di Campus nella veleria, c’è un indagato per omicidio colposo

L’autopsia sul corpo di Giancarlo Campus e le indagini.

C’è un indagato per la morte di Giancarlo Campus, ovvero l’autista del camion, sul quale l’imprenditore stava caricando le vele di una barca. Intanto è stata disposta l’autopsia sulla salma del 66anni, originario di Ghilarza, morto sul lavoro nella zona industriale di Olbia, schiacciato dal camion. La tragedia è avvenuta sabato sera, intorno alle 20, presso la veleria Sailboard, in via Namibia.

L’uomo ha riportato lesioni da schiacciamento al torace, ma l’autopsia chiarirà le esatte cause del suo decesso. In corso anche le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, accertamenti disposti dalla Procura di Tempio, con il supporto della polizia coordinata dal vice questore Raffaele Bracale e degli ispettori dello Spresal. I testimoni, che erano presenti durante il tragico incidente e allertato i soccorsi, sono stati ascoltati per ricostruire l’accaduto.

Il luogo dell’incidente è stato posto sotto sequestro e la polizia scientifica ha eseguito ulteriori rilievi, sequestrando anche il carrello e il camion. La sua morte ha sconvolto la città di Olbia, dove Campus era molto conosciuto e stimato, ricordato come un grande appassionato di nautica.

