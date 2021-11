Il fischietto della Seria A Antonio Giua arbitrerà la partita del Porto Rotondo

Antonio Giua aribitrerà la partita degli Allievi tra Porto Rotondo-Lanteri Sassari.

L’arbitro Antonio Giua dagli stadi di Serie A arriva ai campi della provincia. Scenderà in campo nel campionato Allievi Under 17 Regionale, in qualità di direttore di gara dell’incontro Porto Rotondo-Lanteri Sassari, domenica alle 11 allo Stadio “Angelo Caocci” di Olbia.

Come già accaduto nelle scorse settimane, arbitri e assistenti in organico alla commissione nazionale, liberi da impegni nei massimi Campionati professionistici, sono stati infatti messi a disposizione dei CRA e delle Sezioni AIA di appartenenza per dirigere partite a livello regionale o provinciale, per portare il messaggio “Siamo una sola squadra”.

Si tratta di un’iniziativa simbolica promossa dall’AIA, per portare l’attenzione sull’attività arbitrale quando da poco è stata lanciata la campagna di reclutamento “Diventa Arbitro” attraverso l’indizione dei nuovi corsi. Su tutto il territorio nazionale, tramite le 207 Sezioni, (tra le quali le sezioni sarde di Alghero, Cagliari, Carbonia, Nuoro, Olbia, Oristano, Ozieri, Tortolì e Sassari) dell’AIA, saranno infatti organizzati corsi gratuiti, aperti a ragazze e ragazzi tra i 14 ed i 40 anni.

Un ulteriore novità è rappresentata dal doppio tesseramento che prevede la possibilità, per giovani tra i 14 ed i 17 anni, di arbitrare continuando anche a giocare. Domani mattina allo stadio A. Caocci per questa iniziativa saranno presenti i vertici Provinciali e Regionali dell’AIA ed esponenti della Lega Nazionale Dilettanti Regionale.