Il sequestro di giocattoli a Olbia.

Operazione antifrode presso un punto vendita nella città di Olbia, che ha portato al sequestro, per la prima volta in Italia, di giocattoli, pupazzetti e gadgets ispirati alla nota serie Netflix “Squid game”, oltre ad altri giocattoli, sprovvisti della marcatura CE e privi di etichettatura identificativa e delle necessarie avvertenze, in violazione delle normative in materia di sicurezza dei giocattoli.

L’operazione eseguita dagli operatori del Nucleo Annona e Polizia Commerciale del Comando di Polizia Locale di Olbia congiuntamente ai funzionari doganali di Sassari e della SOT di Olbia, si inserisce nell’applicazione del Protocollo d’Intesa siglato in data 23 luglio 2020 dall’Agenzia Dogane e Monopoli Toscana, Sardegna e Umbria- Ufficio delle Dogane di Sassari e dal Comune di Olbia, finalizzato all’accertamento di violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e in materia di sicurezza dei prodotti.

Più di cento i giocattoli sequestrati. Sono 78 i pezzi, tra i quali anche i famosi “pop it” (antistress per bambini fatti di plastica morbida colorata), che sono risultati non conformi agli standard di sicurezza e sprovvisti della marcatura CE. Per l’esercente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro.

38 articoli recavano marcatura CE non conforme, tra i quali anche n. 20 peluches raffiguranti i noti personaggi di “Squid Game”. È stata quindi fatta segnalazione all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato di frode in commercio e per uso di prodotti con segni non conformi, in cui la marcatura CE (China Export) risulta tale da ingenerare nel consumatore l’erronea convinzione che il simbolo CE indichi la conformità dei prodotti allo standard europeo. Presso l’Ufficio Dogane di Sassari sono in corso ulteriori accertamenti per eventuali violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale.

“Quella tra la Polizia Locale del Comune di Olbia e l’Agenzia Dogane e Monopoli è una collaborazione davvero proficua e testimonia l’attenzione costante riposta a tutela dei consumatori anche nel nostro territorio, nel garantire che le merci importate siano conformi agli standard di sicurezza dell’Unione Europea, con particolare attenzione ai giocattoli destinati ai bambini, ha commentato il sindaco Settimo Nizzi.