Antonio Irione designato alla guida della Asl 2 della Gallura

22 Febbraio 2026

di Pietro Serra

La nomina di Antonio Irione alla Asl Gallura.

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato due delibere per le nomine dei Direttori Generali delle aziende socio-sanitarie locali, su proposta della presidente della Regione e assessore ad interim dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, Alessandra Todde.

Tra le designazioni figura quella del dottor Antonio Irione, scelto per guidare l’Azienda socio-sanitaria locale numero 2 della Gallura. L’incarico avrà una durata triennale e prenderà ufficialmente avvio domani, 23 febbraio, segnando l’inizio di una nuova fase nella gestione della struttura sanitaria del territorio.

