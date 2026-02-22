Antonio Irione designato alla guida della Asl 2 della Gallura

La nomina di Antonio Irione alla Asl Gallura.

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato due delibere per le nomine dei Direttori Generali delle aziende socio-sanitarie locali, su proposta della presidente della Regione e assessore ad interim dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, Alessandra Todde.

Tra le designazioni figura quella del dottor Antonio Irione, scelto per guidare l’Azienda socio-sanitaria locale numero 2 della Gallura. L’incarico avrà una durata triennale e prenderà ufficialmente avvio domani, 23 febbraio, segnando l’inizio di una nuova fase nella gestione della struttura sanitaria del territorio.

