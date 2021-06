Via libera del Cts all’apertura delle discoteche: ma all’aperto e con il green pass

Le discoteche verso la riapertura.

Via liberta da parte del Comitato Tecnico Scientifico all’apertura delle discoteche, ma con regole ben precise. Dopo il miglioramento della situazione epidemiologica in Italia che ha portato da domani a revocare l’obbligo di mascherine all’aperto, una buona notizia arriva anche per i gestori delle sale da ballo.

Il Cts ha dato l’ok alla riapertura dei locali all’aperto a patto che i clienti siano provvisti del green pass e che la capienza non superi il 50%, compreso il personale in servizio. Secondo le indicazioni si dovrà anche mantenere un tracciamento dei clienti per 14 giorni. Ora la palla passa al Governo per attuare le indicazioni: dopo le proteste i gestori attendono quindi una data per l’apertura che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere attorno al 10 luglio.

