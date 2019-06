Quando aprono i locali in Costa Smeralda.

L’estate è ormai iniziata e ciò significa mare, movida, vita notturna e divertimento che a Olbia e in Gallura, in questo periodo, non manca di certo.

La rinomatissima Costa Smeralda e tutti i paesi costieri che la circondano si animano e danno ufficialmente inizio all’estate 2019 con l’apertura dei tanti locali notturni conosciuti in tutta la Sardegna e non solo, che attirano e incantano con la loro musica che va dalla commerciale al reggaetton, dalla techno al latino americano, serate a tema e dj set con big della musica famosissimi.

Il primo giugno, forgia l’inizio dell’estate con l’inaugurazione di tanti locali. A Porto Rotondo accende la movida notturna il rinomato disco bar sulla spiaggia, il BluBeach, che dà ufficialmente inizio agli happy hour fino a tarda notte.

E ancora: il Countryclub che apre la stagione con super ospite Francesco Monte, il Vesper a Capriccioli che inaugura l’apertura questa sera con Dj Set e musica, il Big Sur a Liscia Ruia a Porto Cervo che inaugura la stagione estiva dalle ore 15 fino a sera. Si attendono le prossime date dell’apertura dei super glam Billionaire e Just Cavalli a Porto Cervo, mentre il Sopravento da inizio alla stagione estiva con la serata Summer Trash il 15 giugno.

Non è da meno Baia Sardinia con il Phi Beach, la bellissima location rocciosa rinomata per i suoi tramonti mozzafiato e serate con dj set pazzeschi, che ha dato inizio alle danze lo scorso venerdì ed è aperto tutti i giorni con i suoi aperitivi bordo mare e dj set nel week end e il Ritual, il castello aperto già da fine aprile, che nel week end accoglie i suoi ospiti all’interno delle sue grotte scavate nella roccia con piste e palchetti dove ballare fino al mattino.

San Teodoro fa il conto alla rovescia per l’apertura delle sue chicche che ogni anno accolgono ondate di giovani con serate a tema e super Dj Set. La Luna Glam Club che apre i battenti il 15 giugno e l’Ambra Night attesa per il 29 giugno.

Daranno inizio alle danze il prossimo 8 giugno anche il Pataclub a Budoni con 3 super ospiti e l’Estasi a Santa Teresa con opening party a tema Ballo di fine anno accademico stile americano per chiudere l’anno scolastico e inaugurare l’inizio delle vacanze.

