Paura per un appartamento in fiamme a Sant’Antonio di Gallura.

Paura ieri sera a Sant’Antonio di Gallura a causa dell’incendio di un appartamento che ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 20 in un’abitazione al piano terra di uno stabile in via Mascagni, rendendo necessario l’arrivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena.

I vigili del fuoco hanno evitato conseguenze più gravi.

La squadra ha operato per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a evitare conseguenze più gravi per le strutture vicine, che avrebbero potuto essere coinvolte dal propagarsi dell’incendio. L’appartamento ha riportato danni ingenti, mentre il rapido intervento ha limitato ulteriori criticità all’edificio e al contesto circostante. All’interno dell’abitazione si trovava una sola persona, che ha riportato lievi ustioni ed è stata assistita dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri per gli accertamenti di competenza. Le condizioni dell’occupante non hanno reso necessario il trasferimento in ospedale, anche se restano il forte spavento e le conseguenze materiali dell’episodio.

In fase di accertamento le cause dell’incendio.

Le cause dell’incendio sono in fase di valutazione. Nel frattempo gli operatori del 115 hanno concluso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, rendendo nuovamente accessibile l’area.

