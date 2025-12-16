Esercitazione antincendio nel porto di La Maddalena

La Guardia costiera in campo per un’esercitazione a La Maddalena.

Oggi, 16 dicembre, nel porto di La Maddalena si è tenuta l’esercitazione antincendio semestrale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Maddalena. La manifestazione, nell’ambito delle attività periodiche, è finalizzata a testare l’efficacia delle procedure di emergenza in ambito portuale. Si è simulato un incendio a bordo della motonave adibita a trasporto passeggeri “Apollo II”, ormeggiata presso la banchina Medaglie d’Oro.

L’esercitazione.

A seguito dell’attivazione delle procedure di emergenza, è intervenuta immediatamente la motovedetta CP 870. In seguito avviate le prime operazioni di lotta antincendio dal mare, impiegando le dotazioni antincendio di bordo, in coordinamento con la Sala Operativa.

Contestualmente sono intervenuti il personale di terra della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco del locale Distaccamento. Hanno svolto operazioni di supporto e messa in sicurezza dell’unità coinvolta. Nel corso delle operazioni, al fine di prevenire il rischio di propagazione dell’incendio, è stato disposto il disormeggio dell’unità “Roccia di Spargi”, ormeggiata in prossimità della nave interessata dall’evento.

Nel corso dell’esercitazione è stata inoltre simulata la presenza di un ferito a bordo, per il quale è stata attivata la procedura di evacuazione sanitaria. Il figurante è stato trasferito via mare dalla motovedetta CP 870 fino al porto di Palau. Ciò ha consentito di testare il coordinamento tra le componenti navali e il sistema di soccorso sanitario.

A incendio estinto, il personale dell’associazione di volontariato di protezione civile ha proceduto alla posa delle panne assorbenti per le attività di contenimento antinquinamento. A terra, la Polizia Locale ha provveduto a interrompere temporaneamente la viabilità veicolare nelle aree interessate, permettendo l’agevole afflusso dei mezzi di emergenza e garantendo lo svolgimento delle operazioni in condizioni di massima sicurezza.

L’esercitazione ha rappresentato un’importante occasione per verificare la prontezza operativa del dispositivo di emergenza portuale e l’efficacia delle comunicazioni tra i diversi soggetti coinvolti. La piena cooperazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati si è rivelata determinante per la buona riuscita dell’attività addestrativa.

La collaborazione.

La sinergia tra la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, il personale sanitario, la protezione civile e gli operatori marittimi ha consentito di condurre l’esercitazione in modo ordinato ed efficace, confermando l’importanza dell’addestramento periodico quale strumento fondamentale per garantire elevati standard di sicurezza a tutela delle persone, delle infrastrutture portuali e dell’ambiente marino.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Maddalena esprime il proprio apprezzamento a tutto il personale intervenuto per la professionalità, la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati, che hanno contribuito in maniera determinante alla positiva riuscita dell’esercitazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui