L’archeologo Rubens D’Oriano in pensione.

“Tra una settimana non sarò più un funzionario”. Così Rubens D’Oriano annuncia il proprio ritiro. Il famoso archeologo, nato a La Maddalena, ma che ha dedicato quasi tutta la vita agli scavi nel territorio di Olbia, parla del proprio pensionamento con un tono commosso.

Un discorso di addio, che ha lasciato intravedere tutto l’amore per la conoscenza portata avanti in questi anni. Una passione e una missione di vita che non si fermeranno per il pensionamento.

“Continuerò a studiare e a dare il mio contribuito come privato cittadino”, ha precisato D’Oriano. Oltre ad essere uno dei massimi esperti del territorio, D’Oriano ha pubblicato tantissimo sulla storia di Olbia e non solo. “Olbia è una città che mi ha dato tanto e a cui spero di aver restituito qualcosa”, dice.

