Il sopralluogo nell’Istituto comprensivo.

Sono arrivati i risultati del sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune all’Istituto comprensivo di San Teodoro. Le abbondanti piogge del 20 gennaio, infatti, hanno riproposto come fortemente attuale l’annoso problema delle infiltrazioni d’acqua da cui l’edificio è interessato praticamente sin dalla sua costruzione.

I tecnici comunali, nel corso dell’ispezione, hanno rilevato diverse criticità per le quali è stato già steso un programma di interventi da parte dell’amministrazione comunale. In primis è emersa l’assenza di guarnizioni delle finestre, fatto che ha causato una buona parte delle infiltrazioni.

“Teniamo a precisare che le guarnizioni delle finestre delle scuole medie, sono state sfilacciate ed eliminate dagli studenti stessi – scrive Davide Demuro, consigliere delegato alla Pubblica Istruzione –. Una ditta di infissi, è già stata contattata e abbiamo fissato un appuntamento in loco per vedere il da farsi ed intervenire”.

“Nei nuovi lavori effettuati, è stato fatto un errore nel corridoio della scuola materna, nessuna difficoltà ad ammetterlo – prosegue Demuro –. Sono state tagliate le lastre di copertura, dissestando parzialmente il pezzo di carta catramata, fatto che provoca la perdita. La ditta interessata è già stata invitata ad intervenire tempestivamente”.

“Ricordo che parte del plesso scolastico è vecchio e fatto male ed il nuovo istituto non è da meno. Problema che si trascina sin dalla sua costruzione. Si sta ovviando da tempo con interventi radicali per ripristinare il tutto”, conclude Demuro.

Intanto è già previsto che il prossimo finanziamento regionale Iscol@ venga utilizzato per la posa di nuovi infissi. È in programma per la prossima estate anche la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno più efficiente. Al momento a tenere al caldo gli studenti teodorini provvedono le pompe di calore il cui funzionamento è stato verificato, nel corso dell’ispezione, da una ditta idraulica.

