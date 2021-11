Il progetto sull’architettura Porto Rotondo dell’Università di Cagliari.

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari ha avviato il progetto “Borghi storici e influenze culturali nell’architettura contemporanea d’autore negli insediamenti turistici costieri in Sardegna: i casi studio di Ossidda e Porto Rotondo”, in programma da ottobre 2021 a giugno 2022. Lo scopo è quello di fornire un contributo scientifico al riconoscimento culturale dei borghi storici e d’autore nel nord Sardegna, investigando contestualmente il rapporto tra le radici culturali dei borghi storici all’interno e i nuovi insediamenti costieri, con particolare attenzione all’uso costruttivo e decorativo del granito.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’interesse manifestato dall’Università di Cagliari per Porto Rotondo, non solo quale insediamento turistico costiero ma anche per le sue caratteristiche artistiche ed architettoniche – commenta l’assessore alla cultura Sabrina Serra – . In questo senso la collaborazione, siglata nel protocollo d’intenti, con il Comune di Osidda, con il Consorzio di Porto Rotondo, con la Fondazione Porto Rotondo e con il Rotary, oltre che con la stessa Università di Cagliari, apre una stagione di importanti studi e relazioni istituzionali che certamente valorizzeranno la storia e le peculiarità artistiche e architettoniche di Porto Rotondo, risorse preziose per caratterizzare e qualificare le prospettive future del nostro splendido borgo“.