Airidea punta su Olbia e Alghero, aerei da 34 posti per Genova

Biglietti in vendita Airidea tra Genova e Olbia e Alghero

Airidea lancia una serie di voli tra le città italiane con base a Genova che arriveranno anche a Olbia e Alghero. Già in vendita i biglietti per gli aerei che decolleranno dall’8 giugno. Per ora le destinazioni sono note fino al 28 giugno: Genova, Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze. ” A partire dal 28 giugno verranno implementate nuove destinazioni e le tratte saranno adeguate in risposta alle richieste”, spiegano dalla Compagnia. L’operazione parte in collaborazione col vettore maltese Luxwing.

Il progetto Airidea

“Un servizio di collegamenti aerei regionali pensato per rendere più semplice e veloce spostarsi tra città italiane oggi poco o non connesse tra loro. Nasce con questo obiettivo Airidea, nuovo progetto di mobilità aerea che punta a costruire una rete di voli diretti tra centri economici e destinazioni turistiche, riducendo tempi e complessità nei trasferimenti all’interno del Paese – spiegano -. Con base a Genova, AIRIDEA si rivolge sia al segmento business sia a quello turistico, con un modello operativo flessibile basato su aeromobili di piccola e media capacità, frequenze elevate e tempi di viaggio ridotti. Il servizio è pensato per facilitare gli spostamenti tra città italiane, ma anche per favorire nuovi flussi turistici internazionali, permettendo a visitatori stranieri di raggiungere più destinazioni nello stesso viaggio e spostarsi rapidamente tra territori diversi”.

I voli per la Sardegna

A partire dall’8 giugno ci saranno i collegamenti tra Genova e Olbia il lunedì e venerdì con prezzi a partire da 187 euro. Quelli con Alghero, invece, saranno solo la domenica e costeranno di base 205 euro. “L’avvio delle operazioni prevede l’impiego di un Saab 340 B da 34 posti, individuato per rispondere all’elevata domanda registrata sulle tratte e garantire una maggiore capacità per singola rotazione. Nei prossimi mesi entreranno in servizio anche i BAE Jetstream 32“.

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