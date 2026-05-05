Pioggia e temporali, scatta l’allerta meteo in Gallura

L’allerta meteo della Protezione Civile in Gallura.

La Protezione Civile della Sardegna ha diffuso un’allerta meteo valida dalle ore 14 del 5 maggio e fino alle 18 della stessa giornata, segnalando una fase di attenzione per alcune aree dell’isola. Il bollettino indica un codice giallo, corrispondente a una criticità ordinaria, per rischio idrogeologico legato a possibili temporali nelle zone della Gallura e del Logudoro. Nel periodo indicato sono previste precipitazioni sparse che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni, stando alle previsioni, dovrebbero risultare generalmente deboli, con possibili accumuli localmente moderati, destinati a diminuire nel corso della serata.

Nel documento diffuso dagli uffici regionali viene segnalata anche la possibilità di episodi temporaleschi isolati di intensità più marcata, pur in un contesto di fenomeni non diffusi su larga scala. L’evoluzione della situazione meteorologica viene descritta come in graduale attenuazione nelle ore successive. L’avviso rientra nelle attività di monitoraggio e prevenzione del sistema regionale di Protezione Civile, che periodicamente aggiorna le previsioni in base all’andamento delle condizioni atmosferiche, con particolare attenzione alle aree considerate più esposte a fenomeni di natura idrogeologica.

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