Denunce e sanzioni a San Teodoro.

Nei primi 20 giorni di luglio, i carabinieri di San Teodoro hanno denunciato un uomo per porto abusivo di coltello e sanzionato 6 giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, che sono stati segnalati alla Prefettura.

Altri denunciati per guida in stato di ebrezza.

Per quanto concerne il fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche, al momento sono 6 i guidatori denunciati per guida in stato di ebrezza.