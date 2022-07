Multato un negozio a La Maddalena.

I funzionari Adm della sezione operativa di La Maddalena, hanno effettuato un’operazione antifrode presso un negozio, che ha portato al sequestro di 80 articoli, prevalentemente giocattoli da spiaggia, oltre a 5 maschere da sub, dispositivi di protezione individuale, sprovvisti di etichette identificative e di avvertenze in lingua italiana, recanti un marchio CE non conforme, che a vario titolo violavano le normative in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai bambini.

Pertanto, è stato disposto il sequestro amministrativo, con sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10mila per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza e recanti segni falsi o mendaci. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con l’assistente responsabile del servizio polizia commerciale del Comune di La Maddalena.