Arrestato uno spacciatore a Tortolì.

I carabinieri della stazione di Tortolì, da un po’ di giorni stavano monitorando dei movimenti sospetti, un via vai anomalo, tra i giovani. Nel pomeriggio di sabato 25 sono scattate le operazioni coordinate dalla procura di Lanusei. L’azione è stata corale hanno partecipato vari reparti della Compagnia carabinieri di Lanusei. I militari della stazione di Tortolì, i colleghi della Stazione di Ilbono e di Talana. Forte contributo è stato dei Cacciatori carabinieri di Sardegna con due squadre e dei cinofili di Cagliari.

Le perquisizioni sono durate fino a tarda notte ed il tortoliese di 43 anni veniva dichiarato in arresto. Sono stati recuperati: grammi 81 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, grammi 39 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, 87 flaconi di sostanza stupefacente del tipo “metadone”, la somma complessiva di euro 890 suddivisa in banconote di vario taglio, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento ed infine 18 piante di cannabis indica.

(Visited 82 times, 86 visits today)