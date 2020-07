I controlli dei carabinieri di Isili.

Continuano senza sosta i controlli alla circolazione stradale ad opera dei carabinieri della Compagnia di Isili sui territori del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. Durante il fine settimana, il dispositivo di controllo posto in atto a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica lungo le principali arterie stradali e all’interno dei centri abitati, ha consentito di procedere, sotto il coordinamento della Centrale Operativa, all’identificazione di oltre 200 persone e al controllo di 130 veicoli.

In Escolca, in orario notturno, una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Norm ha trovato un 40 enne alla guida del proprio veicolo in evidente stato di ubriachezza. Sottoposto agli accertamenti etilometrici ha riportato, infatti, valori di gran lunga superiori a quelli consentiti dalla legge a seguito dei quali è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per guida in stato di ebbrezza. La violazione dell’articolo 186 del codice della strada gli è costata anche il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo.

