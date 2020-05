Inutili i soccorsi.

Tragedia a Tempio Pausania questa mattina quando un 68enne è morto per un arresto cardiaco.

Il 68enne di Tempio, M.F. ha avuto un attacco cardiaco mentre stava facendo un giro in bici a Tempio Pausania. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

(Visited 54 times, 112 visits today)