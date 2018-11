Freddo in arrivo.

E’ in arrivo il freddo su Olbia e la Gallura. Dopo le temperature primaverili con massime anche oltre i 20 gradi si passa a temperature massime di 9/10 gradi. Il terzo weekend di novembre avrà ormai i connotati decisamente invernali. Addio quindi alla cosiddetta “Estate di San Martino”, alle porte c’è l’inverno. In Gallura si potranno avere precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio già dal primo pomeriggio di oggi. La neve potrebbe presentarsi in Sardegna, sui 1500 metri di altezza.

Sono in arrivo i freddi venti dalla Russia, ecco il perché dell’abbassamento delle temperature di oltre 8-10 gradi rispetto ai valori elevati dei giorni scorsi. Per domani sabato 17 novembre la situazione è destinata a peggiorare con piogge e temperature in calo. Infatti, è previsto un cielo nuvoloso dove si avranno precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Le temperature saranno in diminuzione. I venti deboli e forti sulle coste. Per domenica 18 novembre l’Arpas Sardegna prevede un cielo irregolarmente nuvoloso, dove si avranno isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio, su Olbia e tutta la Gallura. Le temperature in lieve calo.

(Visited 516 times, 518 visits today)