Dopo la Formula 1 a Olbia arrivano i campioni dell’Aquabike

I campioni dell’Aquabike a Olbia.

A Olbia la scorsa settimana è stata la volta della F1 di motonautica, mentre da oggi fino a domenica sarà il turno dell’Aquabike. Il paddock è stato allestito ancora una volta al molo Brin e il mare che lambisce la città si trasformerà nuovamente in un circuito acquatico.

Quest’anno, per l’Aquabike, parteciperanno oltre 170 piloti provenienti da circa 30 Paesi. Oggi inizieranno le prove libere al mattino, seguite dalle qualifiche a partire dalle 13. Il Regione Sardegna Grand Prix of Italy entrerà nel vivo domani dalle 9:30 con le prime due gare per tutte le categorie. La conclusione è prevista per domenica con le prove libere al mattino e le gare finali a partire dalle 14.

Gli organizzatori hanno allestito al molo Brin una piscina dove i giovani spettatori potranno provare le moto d’acqua e emulare i campioni in gara.

