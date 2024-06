In Gallura e a Olbia la più alta domanda di escort durante gli Europei

Olbia domina la top 3 per la domanda di escort.

In Gallura la domanda di escort è salita durante la partita Italia-Albania. È quanto rivela il sito Escort Advisor, il portale più noto per l’amore a pagamento in Italia. Olbia, Frosinone e Agrigento sono state le “province” dove la richiesta è stata più alta, con il primato della Gallura.

La stessa cosa, secondo il portale, è avvenuta durante il periodo delle Elezioni. Gli utenti che hanno ricercato le escort su Escort Advisor durante la partita Italia – Albania del 15 giugno sono aumentati del 28% rispetto alla stessa ora di sabato 1° giugno. Le province della Sardegna si confermano, anche in questo caso, tra quelle dove la domanda di escort è più alta in Italia come è emerso anche dalla nostra analisi sulle località che presentano un “balzo” nella presenza di escort ad agosto, anche in quel caso a primeggiare era la Sardegna.

