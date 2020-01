L’operazione dei carabinieri.

Erano venuti in Sardegna, con l’aiuto di un complice di Cagliari per incassare 2 vaglia postali contraffatti di 135 e 163 mila euro.

Sono 14 in tutto gli indagati dell’inchiesta per una serie di truffe ai danni dello Stato. La truffa è stata prontamente sventata dai carabinieri prima che i soldi venissero incassati.

Secondo le indagini il 61enne cagliaritano assieme ad altre 13 persone avrebbero messo in piedi un’organizzazione per falsificare documenti e poi, in Sardegna, hanno tentato di incassare i 2 vaglia per un valore totale di quasi 300 mila euro.

(Visited 361 times, 365 visits today)