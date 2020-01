Come stanno andando i saldi a Olbia.

Ormai lo sanno tutti, dopo le feste è tempo dei saldi. A Olbia e in Gallura sono iniziati il 4 di gennaio e continueranno per circa due mesi. Ma se qualche anno fa erano in moltissimi aspettavano questo periodo per fare shopping e risparmiare qualcosa, oggi le cose sono cambiate.

“Non è più un problema di grandi centri commerciali e piccoli negozi del centro – dice Pasquale Ambrosio, presidente della Confcommercio -. Ormai la competizione è online. I negozi fisici hanno molte più spese extra e la regolamentazione delle promozioni è molto più rigida. Questo ha portato ad una concorrenza impari e i saldi non sono più visti come una grande occasione per fare acquisti”.

Una partenza tiepida quindi quella dei saldi che registrano per i primi giorni dati uguali a quelli dell’anno scorso. C’è comunque chi preferisce aspettare percentuali di sconto più alte anche a costo di rischiare di non trovare più la taglia o i pezzi desiderati. Ma resta pur sempre vero che la concorrenza è cresciuta a dismisura e le regole non sono uguali per tutti. Nei limiti del ragionevole, si dovrebbe sempre preferire un negozio della propria città per limitare i danni collaterali.

“Speriamo che le cose cambino e che questa realtà venga regolarizzata meglio. Per ora, i nostri negozi non godono della stessa libertà di chi può fare liberamente promozioni online. Oltre al Black Friday sono, infatti, soltanto due le occasioni per i saldi. Noi ci stiamo impegnando il più possibile anche per riportare le persone al centro storico e sembra che stia funzionando”, conclude Ambrosio.

