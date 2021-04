Da Olbia a San Teodoro arrivano i sassi colorati che regalano un sorriso

I primi sassi ritrovati in Gallura.

Frasi, parole o disegni gentili scritti sui sassi. Si chiamano kindness rock. L’iniziativa dal nome “Un sasso per un sorriso” è partita dalle Marche e sta invadendo l’Italia poiché chiunque può parteciparvi liberamente. E anche in Gallura appaiono i primi sassi colorati del buon umore. I primi sono stati ritrovati dai bambini a Olbia e a San Teodoro, come hanno testimoniato le foto condivise dai genitori.

“Il sorriso è quella linea curva che raddrizza ogni cosa”, “Happy”, “Indossa un sorriso, sta bene su tutto”. Sono solo alcuni tra i messaggi che si trovano scritti su sassi, sparsi per il territorio gallurese. In un momento come questo dove tutti abbiamo bisogno di conforto e di un pensiero gentile, piccoli messaggi di positività e allegria in un periodo così difficile possono solo far del bene. Quindi, per diffondere questi messaggi di speranza, tutti sono invitati a prendere un sasso, colorarlo e scriverci su la frase che più gli piace e lasciarla su giardini e aiuole in modo da far trovare, a chi passeggia nei paraggi, un messaggio e un sorriso da condividere.

