Condannato un 56enne di Padru.

Nascondeva un arsenale in un terreno a Padru. E’ stata confermata dalla Cassazione la condanna di un uomo di 56anni. All’imputato, Antonio Ono, era stata inflitta la pena di 4 anni di reclusione per detenzione illegale di armi.

L’uomo, originario di Olbia, era stato precedente assolto dal tribunale di Sassari e condannato dalla Corte d’appello. La Cassazione, confermando la pena, aveva rigettato il ricorso presentato dall’avvocato difensore. Il 56enne a giugno del 2014 era stato trovato in possesso di armi in un terreno confinante con il suo a Pedru Alzu, a Padru. Nascosto dalle rocce era stato rinvenuto dai carabinieri di Olbia un piccolo arsenale.

La difesa era riuscita a dimostrare che il suo assistito non fosse a conoscenza dei fatti, motivo per cui Ono era stato assolto in primo grado. Sentenza che era stata impugnata in Appello, dove si è provata la colpevolezza dell’imputato.