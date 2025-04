Artie 5ive decimo artista al Red Valley Festival 2025

Artie 5ive si esibirà al Red Valley Festival di Olbia.

Artie 5ive torna al Red Valley Festival 2025, confermato come decimo artista della decima edizione della manifestazione, in programma all’Olbia Arena dal 13 al 16 agosto 2025. Artie 5ive, artista emergente che ha già conquistato tutta la scena rap italiana con il suo primo album “La Bellavita”, si esibirà durante la terza serata del Festival, in programma il 15 agosto 2025 dalle 18:00 alle 5 del mattino. I biglietti giornalieri per il DAY3 (15 agosto) e gli abbonamenti Festival Full Pass per partecipare a tutte le serate del Red Valley si possono già acquistare online sul sito ufficiale redvalleyfestival.com/tickets.

