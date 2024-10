Successo per l’evento “Artigiani al Museo” a Olbia.

Si è concluso il 13 ottobre con un grande successo di pubblico l’evento “Artigiani al Museo“, inserito nella manifestazione “Benvenuto Vermentino”, che ha trasformato il Museo Archeologico di Olbia in un’autentica vetrina dell’eccellenza artigianale sarda. Organizzato da CNA Gallura grazie ai contributi e alla organizzativa di Promocamera e di Camera di Commercio, racchiude le eccellenze di tutto il territorio sardo, in particolare quello gallurese.

In realtà erano presenti tantissimi espositori da tutta la Sardegna. Giunto al suo terzo appuntamento, l’evento è nato nel 2020 con gli allestimenti delle vetrine del Corso Umberto a Olbia, ed è andato piano piano crescendo sia nel numero degli espositori, passato da 20 a 50, sia nella dimensione dell’area espositiva. La manifestazione ha offerto ai visitatori un’occasione unica per ammirare le creazioni degli artigiani locali in un contesto prestigioso, dove arte, tradizione e modernità si sono incontrate in un dialogo affascinante tra passato e presente.



In questa edizione, che ha registrato un notevole successo, gli spazi del museo, circa 500 metri quadrati, sono stati allestiti per esporre manufatti che hanno raccontato la storia della Sardegna attraverso le mani sapienti dei maestri artigiani. Le sale si sono animate di colori vivaci e materiali nuovi e antichi, dalle ceramiche lavorate a mano alle sculture in legno, dalle opere in metallo ai tessuti preziosi che riflettevano l’identità più profonda dell’isola.



«Quest’anno abbiamo visto la partecipazione di ben 50 espositori provenienti da tutta la Sardegna, con una selezione di artigiani che hanno in qualche modo voluto confrontarsi con i designers e hanno in qualche modo lanciato una sorta di innovazione rispetto alla tradizione. Hanno elaborato quelli che sono i modelli e gli standard tradizionali con colori, forme e stili che richiamano i design moderni, evidenziando non solo la qualità del loro lavoro, ma anche la ricerca continua di rinnovamento», ha spiegato con orgoglio Marina Deledda, direttrice della CNA Gallura. «Vedere questi manufatti esposti accanto alle collezioni archeologiche del museo ha creato una connessione unica tra la storia millenaria della nostra terra e la sua evoluzione creativa».



Il successo di “Artigiani al Museo” non si è limitato all’esposizione di opere artigianali. L’evento ha creato un’importante rete di scambi e collaborazioni tra gli artigiani stessi e i designer presenti, grazie all’iniziativa “Fuorimuseo”. Ispirata al celebre “Fuorisalone” di Milano, questa sezione ha permesso agli artigiani di incontrarsi, condividere idee e progetti, creando connessioni che potrebbero portare a future collaborazioni e sinergie creative.



Tra gli ospiti e i visitatori, il sentimento predominante è stato l’orgoglio per una tradizione che, pur mantenendo salde le sue radici, si evolve con lo sguardo rivolto al futuro. Ogni pezzo esposto non solo celebrava l’artigianato sardo, ma dimostrava come la Sardegna sia in grado di adattarsi ai tempi, rinnovando le sue tecniche e visioni senza perdere la propria identità.



“Artigiani al Museo” ha dunque saputo valorizzare il patrimonio culturale e artigianale dell’isola in modo unico, ponendo l’accento sul futuro di una tradizione che si rinnova costantemente. L’evento si può considerare un grande successo e l’auspicio, espresso anche dalla direttrice Deledda, è che le prossime edizioni possano essere ancora più ambiziose, estendendosi a più giorni e coinvolgendo sempre più artisti e creativi.



Per chi ha avuto la fortuna di visitare il Museo Archeologico in questi giorni, l’esperienza è stata un viaggio sensoriale attraverso l’arte, la cultura e l’anima della Sardegna. E per chi l’ha perso, non resta che attendere la prossima edizione, perché Olbia ha dimostrato di essere una casa accogliente per la tradizione, l’innovazione e l’eccellenza artigianale sarda.

