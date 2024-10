Bloccati senza aria condizionata nel volo per Olbia a causa del maltempo

Disagi sul volo per Olbia.

Disagi nel volo Fiumicino-Olbia a causa del maltempo. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, questo pomeriggio, il 17 ottobre, si sono verificati diversi disagi, con ritardi e i passeggeri rimasti bloccati per più di 30 minuti all’interno dell’aereo, senza aria condizionata.

La causa del guasto era dovuta all’impossibilità di collegare il finger per lo sbarco, impedito dalla forte pioggia. Tra i passeggeri c’era il deputato leghista Dario Giagoni, che ha espresso critiche sull’organizzazione dell’aeroporto di Olbia, sottolineando l’assenza di un “piano B” in caso di maltempo per far sbarcare i passeggeri.

