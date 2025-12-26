Natale infame a Olbia, svaligiata la mensa dei poveri

Ladri in azione per Natale a Olbia, nel mirino la mensa dei poveri

Qualcuno a Olbia ha deciso di festeggiare il Natale rubando abbondanti scorte di cibo dalla mensa dei poveri. Qualcuno che non ha nessuna pietà per chi è in difficoltà e ha deciso di togliere il pane di bocca agli affamati. Grazie alle donazioni ricevute per questo periodo di festa nella struttura di via Canova c’era una buona quantità di cibo, ma ieri c’è stato il blitz e oggi la chiusura per l’impossibilità di garantire i pasti.

“Sono entrati in azione tra le 18 e le 20 – spiega Tiziana Marzocca, presidente del Gruppo volontariato vincenziano San Paolo che gestisce la mensa di Olbia -. Hanno portato via tutte le donazioni ricevute in questo periodo. Non ci sono più prosciutti, carne, pollame, formaggi, due pedane di pelati, lattine di olio. Per tutti è un brutto colpo”. I volontari assieme ai carabinieri hanno ricostruito quello che poterebbe essere successo. “Ci sono lavori in corso nel dormitorio e qualcuno potrebbe averne approfittato ed essersi introdotto da lì’, spiega Marzocca -. Per noi è stata una spiacevole sorpresa, non ce l’aspettavamo”.

Ipotesi e aiuti

La lotta tra poveri è una condizione purtroppo normale (spesso alimentata dall’alto) per chi si trova in difficoltà. Tra gli ultimi si creano tensioni e non è facile gestire un servizio come quello delle vincenziane. Non si sa chi sia l’autore del furto ignobile, dalla mensa non si sbilanciano ma non è escluso che possa essere addirittura qualche utente. Qualcuno che ha deciso di lasciare senza cibo chi condivideva i pasti con lui.

In questo periodo è bene tenere gli occhi aperti, nella refurtiva c’erano grandi fette di formaggio sigillate e altri prodotti che i ladri senza cuore potrebbero cercare di vendere. Chi riceve improvvise proposte d’acquisto, sulla falsa riga del “formaggio vi abbisogna?”, può contattare i carabinieri per aiutarli nelle indagini. Mentre chi vuole compensare il vuoto lasciato nelle dispense della mensa, può fare una donazione sul conto del Gruppo volontariato vincenziano San Paolo. Questo è l’iban: IT97K0101584989000070452015.

