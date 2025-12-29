A Olbia e Arzachena un Capodanno da brividi, le previsioni meteo

Le previsioni per il Capodanno a Olbia e Arzachena.

Sarà un Capodanno da brividi, nel vero senso del termine, quello che accompagnerà Olbia e Arzachena, con temperature piuttosto fresche e cieli alternati tra nuvole e schiarite. A delineare le previsioni meteo sono gli esperti di 3bMeteo, che tracciano un quadro preciso per le due località della Gallura.

Le previsioni meteo.

“A Olbia dopodomani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12 gradi, la minima di 7 gradi – fanno sapere i meteorologi – Ad Arzachena, invece, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 11 gradi, la minima di 7 gradi“.

I concerti nelle principali città galluresi.

Oltre al freddo, a rendere speciale la notte di San Silvestro saranno i concerti dal vivo. A Olbia si esibiranno Marco Mengoni e Lazza, mentre ad Arzachena il palco sarà animato da Achille Lauro, promettendo spettacoli di grande richiamo per residenti e turisti. Gli spettacoli musicali, uniti a un meteo asciutto, lasciano presagire un Capodanno vivace nonostante le temperature sotto la media.

