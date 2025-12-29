Il cuore di Olbia fa ripartire la mensa dei poveri: “Il bene vince sempre sul male”

Dopo il furto di Natale riapre oggi la mensa dei poveri di Olbia

“Il bene vince sempre sul male”, la presidente del volontariato vincenziano annuncia la riapertura della mensa dei poveri di Olbia. “La dimostrazione – aggiunge Tiziana Marzocca – è evidente nei commercianti, enti, organizzazioni e tanti privati che ci hanno immediatamente affiancato in questo delicato momento, a cui vanno i miei più cari e sinceri ringraziamenti“.

Dopo il blitz dei ladri a Natale che hanno fatto sparire il cibo destinato ai poveri è arrivata la chiusura forzata del servizio. Ma quel gesto infame ha colpito al cuore la comunità olbiese ed è partita una grande mobilitazione che permette la riapertura da oggi, lunedì 29. In tanti hanno fatto la loro parte sostenendo direttamente le vincenziane, mentre il parroco di San Simplicio ha preso le redini in mano e organizzato una grande colletta. Oggi, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, alla Cittadella della carità di via dello Zaffiro si possono donare pasta, pelati, olio e pollame.

I ringraziamenti

“Ringrazio il capillare lavoro di don Antonio Tamponi, grazie alla sua colletta alla Cittadella possiamo riaprire subito la mensa a pieno regime – spiega Marzocca – un grazie particolare anche al direttore della Caritas Diocesana di Tempio-Ampurias il diacono permanente Domenico Ruzittu che ci ha fatto visita”.

La presidente del Gruppo volontariato vincenziano San Paolo che gestisce la mensa di Olbia ringrazia i principali donatori: Centro Cash Olbia, Circolo Nautico Olbia, dipendenti Geasar, Gruppo Runners delle 6:00, Lions Club Olbia, Macelleria Manolo Masala, Pescheria Calvisi, Podistica amatori Olbia, Rotary Club Coast Porto Rotondo, Rotay Club Olbia e tanti privati cittadini”.

