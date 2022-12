Arzachena e Alghero nel “G20 delle spiagge”

Arzachena e Alghero sono le uniche località sarde nel G20 delle spiagge: le destinazioni balneari con almeno un milione di pernottamenti l’anno. In tutto i Comuni sono 27: Arzachena, Alghero, Bellaria Igea Marina, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Cervia, Cesenatico, Chioggia, Comacchio, Forio, Grado, Grosseto, Ischia, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Orbetello, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste. Questi Comuni attraggono 70 milioni di presenze turistiche, il 16% delle presenze turistiche complessive in Italia.

L’indotto generato

Un recente studio di Sociometrica evidenzia come il settore balneare abbia un effetto moltiplicatore sull’economia generale della località. Ogni euro speso nel turismo genera 60 centesimi in altri settori (20% industria, 35% servizi, 5% agricoltura). Quindi, oltre alla grande capacità di produrre ricchezza in sé, il sistema della vacanza genera ulteriore valore aggiunto: maggior numero di imprese, maggiore occupazione, maggior reddito personale. Tutte le località del G20 sono inserite tra i 100 maggiori Comuni turistici per valore economico aggiunto. Cioè produttori di quel reddito, di quel Pil che sostiene l’economia nazionale.

Vicesindaco di Arzachena

“Di fronte a questi dati, l’importanza del riconoscimento dello status di città balneare viene ancor più evidenziato – commenta il vicesindaco del Comune di Arzachena, Cristina Usai -. Lo scorso marzo, insieme ai sindaci della rete G20 delle spiagge, abbiamo portato di fronte alla X Commissione Parlamentare la richiesta di varare una normativa che ci riconosca la possibilità di utilizzare liberamente le risorse a disposizione, superando i vincoli di bilancio. A fronte di dotazioni finanziarie e risorse umane proprie dei piccoli Comuni. Dobbiamo provvedere all’organizzazione di servizi per centinaia di migliaia di turisti senza, però, avere i mezzi idonei. In più, Arzachena vanta un ruolo determinante anche nell’ambito del turismo culturale e archeologico. Oltre a rappresentare il motore dello sviluppo turistico in Gallura e in Sardegna da 60 anni”.

L’assessora al Turismo

“Il settore turistico è in costante crescita ed evoluzione, dare risposte all’altezza delle aspettative dei consumatori di domani è un dovere per una destinazione come la nostra che, da anni, rappresenta un modello nel Mediterraneo – aggiunge Claudia Giagoni, assessore al Turismo del Comune di Arzachena -. Lo studio dell’Istat sottolinea come Arzachena sia inclusa tra i 100 Comuni che producono il maggiore valore aggiunto nel comparto. È un onore, ma anche una responsabilità che richiede da parte nostra sempre più investimenti per elevare l’offerta dei servizi. Ne parleremo ampiamente con gli operatori turistici nei prossimi incontri e durante l’appuntamento del G20 delle spiagge che, ricordo, si terrà ad Arzachena nel 2023 e a cui stiamo già lavorando”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui