Carolina Vinci di Porto Cervo seconda a Miss Italia

Carolina Vinci è arrivata seconda a Miss Italia, lo scettro della più bella d’Italia è andato alla 18enne Miss Lazio e Miss Eleganza, Lavinia Abate (a sinistra nella foto). Partita da Porto Cervo, la Miss Sardegna ha conquistato anche la fascia di Miss Cinema, dietro di lei si è classificata al terzo posto Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna.

La serata finale è stata trasmessa in streaming ed è stata la patron Patrizia Mirigliani a incoronare la nuova regina di bellezza, assieme al presidente della giuria Massimo Boldi. La serata condotta dal giornalista televisivo Salvo Sottile si è tenuta al Crowne Plaza Hotel di Roma.

La corona è andata a Miss Lazio ma il sogno di Carolina Vinci, quello di diventare attrice però non si ferma qua. La giovane gallurese, laureata all’Accademia di recitazione di teatro, ha tutte le carte in regola per continuare la sua strada nel mondo del cinema. Per lei, infatti, rappresenta la prima aspirazione più importante, grazie al sostegno della sua famiglia. Da sei anni vive a Roma, ma è strettamente legata alla sua Porto Cervo.

