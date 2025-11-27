Arzachena guarda avanti e punta già sul Carnevale 2026

Arzachena sta organizzando il Carnevale 2026

Il Comune di Arzachena si prepara a trasformare il Carnevale 2026 in un evento di grande richiamo per destagionalizzare il turismo. L’obiettivo è promuovere la destinazione come meta attrattiva durante tutto l’anno. Sulla scia del successo riscosso dalle recenti manifestazioni di Pasquetta e Capodanno, l’Amministrazione sta investendo sui grandi eventi invernali per offrire spettacoli sempre più di qualità ai residenti e ai visitatori.

Il sindaco Ragnedda

“Anche grazie ai grandi eventi Arzachena può conquistare la notorietà come destinazione capace di attrarre visitatori tutto l’anno – dichiara Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena -. Elevare la qualità e la completezza del progetto significa portare l’appuntamento a un livello tale da garantirgli un posto di rilievo nel circuito delle grandi manifestazioni regionali, così come i concerti di Capodanno e Pasqua. Anche il Carnevale deve diventare, quindi, un’attrazione significativa del calendario, capace di trasmettere tradizioni popolari, enogastronomiche e artigianali a un vasto pubblico avvalendoci anche del supporto della Regione”.

La delegata Orecchioni

“Il Carnevale è profondamente radicato nella tradizione arzachenese ed è molto sentito dalla comunità, che partecipa sempre numerosa ai preparativi e alle sfilate – spiega Nicoletta Orecchioni, delegata allo Spettacolo -. La realizzazione di carri e costumi sono momenti di creatività, cooperazione intergenerazionale e tutela del patrimonio culturale e immateriale su cui vogliamo continuare a investire valorizzando il percorso fatto finora. Vorremmo riportare la centralità sulla tradizione e sulla cultura legata al Carnevale per far sì che sia sempre più rappresentativo della comunità arzachenese, dai borghi al centro urbano. Per questo, tra le novità, torna la sfilata a Porto Cervo dopo 20 anni di assenza, un gesto per unire sempre di più il territorio e i cittadini. In aggiunta, con l’anticipo della programmazione, facilitiamo il lavoro degli organizzatori, a cui è destinato un importo di 80 mila euro”.

L’avviso del Comune per il Carnevale 2026

Per innalzare il livello della manifestazione, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere e valutare proposte di progetti da parte di associazioni, enti e operatori del settore. L’obiettivo è duplice: garantire un intrattenimento di alto profilo e ambire all’inclusione del Carnevale Arzachenese nel circuito degli appuntamenti promossi dalla RAS (Regione Autonoma della Sardegna).

L’avviso per partecipare e presentare i progetti sarà disponibile a partire da giovedì 27 novembre 2025, sul sito ufficiale del Comune: www.comune.arzachena.ss.it.

Le prime indiscrezioni sul programma del Carnevale Arzachenese 2026 anticipano alcune importanti novità che mirano a valorizzare il territorio e la tradizione:

Ritorno a Porto Cervo: dopo un’assenza di vent’anni, la sfilata di carnevale tornerà a Porto Cervo, ripristinando un appuntamento storico e portando l’evento in una delle località simbolo della Costa Smeralda.

Focus su tradizione e cultura: L’accento sarà posto sulla tradizione e la cultura sarda, elementi chiave per differenziare l’evento e renderlo interessante anche per i circuiti culturali.

Fondi anticipati: Un’importante novità gestionale riguarda l’erogazione dei fondi, che avverrà in anticipo rispetto alle edizioni passate. Questo garantirà agli organizzatori maggiore stabilità e capacità di pianificazione per allestire eventi complessi e di alto livello.

L’iniziativa conferma la volontà di Arzachena di affermarsi non solo come capitale estiva, ma come una “destinazione tutto l’anno”, utilizzando gli eventi culturali e di intrattenimento come leva strategica per lo sviluppo economico locale.