A Buddusò apre un asilo nido comunale, al via le iscrizioni

A Buddusò apre l’asilo nido comunale.

A Buddusò apre un asilo nido comunale. A darne notizia è il Comune che ha condiviso con la cittadinanza l’apertura di un servizio essenziale per il paese celebrando “il raggiungimento di un obiettivo che nel nostro mandato amministrativo è sempre stato prioritario”, dichiara l’amministrazione sulla pagina social. Così Buddusò si allinea a quei comuni che già possiedono già servizi essenziali per la primissima infanzia fondamentali per sostenere la conciliazione delle mamme tra lavoro e famiglia.

II micronido comunale si trova nella scuola statale di via Monsignor Sini, ospiterà 12 bambini tra i 3 mesi e i 3 anni. L’asilo nido aprirà nelle prime settimane di dicembre e l’amministrazione ha annunciato nei suoi canali ufficiali che sono state aperte le iscrizioni, che avverranno in tempi stretti. ”Il termine ultimo per la presentazione delle domande al protocollo comunale (a mano/ mail: protocollo@comunebudduso.ss.it /pec: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it) è mercoledì 3 Dicembre, alle ore 12”, si legge nella pagina del Comune.

L’amministrazione ha fatto sapere che ”i richiedenti sono tenuti ad accertarsi dell’effettivo ricevimento della domanda e ad annotare il protocollo assegnato che sarà poi riportato in graduatoria” e che possono rivolgersi all’Ufficio Informafamiglie per compilare la domanda, prenotando un appuntamento al 349.0874853, negli orari di apertura al pubblico, o alle volontarie di servizio civile presenti nell’infopoint all’ingresso del Comune.