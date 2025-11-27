L’uomo travestito dalla madre defunta è un meme: ironia su Benito Urgu

Benito Urgu su una pagina ironica.

L’uomo di Mantova che si travestiva dalla madre defunta per intascarsi la pensione da anni è diventato un meme virale. La vicenda ha scatenato un’ondata di ironia sopratutto dopo che sono state diffuse le foto del documento falso che usava l’uomo per fingersi sua mamma. Il fatto è arrivato su diverse pagine dei social fino a coinvolgere anche le foto del travestimento di Benito Urgu, utilizzate per scatenare ironia tra i sardi.

Il comico di Oristano è finito sulla conosciuta pagina oristanese “Quando c’era lei”, scatenando migliaia di reazioni. L’ironia si concentra sui baffi di Benito Urgu, accostati al titolo “Mantova, ecco la foto dell’uomo travestito per sembrare la madre e intascare la pensione: “Scoperto dal collo”. Tante persone hanno commentato: “come erano le donne una volta, con i baffi”. L’ironia ha fatto centro.