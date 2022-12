l Pul di Arzachena è stato pubblicato sul Buras

Il Pul (Piano di utilizzo dei litorali) approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Arzachena il 5 dicembre è pubblicato ufficialmente sul Buras. Da oggi, con la presenza nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, entra in vigore. Entro 12 mesi, le indicazioni dell’amministrazione comunale contenute nel documento inizieranno a produrre gli effetti per la gestione ai fini turistico-ricreativi. Riguardano gli 88 chilometri di litorale e le 52 spiagge di Arzachena: da Cannigione, a Baja Sardinia, a Porto Cervo e alla Costa Smeralda.

“Il Pul di Arzachena è ufficialmente in vigore. Un iter lungo partito nel 2014 che diventa finalmente legge per il territorio con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale – spiega Alessandro Malu, assessore all’Urbanistica e al Demanio -. Tra i punti chiave del Piano abbiamo introdotto la riduzione del numero delle concessioni balneari del 30 percento e la loro estensione ridotta del 40 per cento. Chi viene in Sardegna e ad Arzachena deve apprezzare le risorse naturali il più possibile, vogliamo offrire servizi efficienti e di alta qualità. Ma l’ambiente resta il focus principale su cui investire. A garanzia di uno sviluppo turistico sostenibile della destinazione, l’unico che in futuro può aumentare il valore di questo territorio per la comunità e i visitatori”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui