Brucia un catamarano a Porto Pollo, una persona a bordo: cosa è successo

Un incendio ha devastato una barca a Porto Pollo.

Una giornata in barca ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per un uomo a Porto Pollo, a causa di un incendio scoppiato oggi, 12 giugno, a bordo. La persona che si trovava all’interno dell’imbarcazione, che risulta essere un catamarano, è stata prontamente salvata dagli uomini della guardia costiera di La Maddalena e affidata alle cure del 118.

L’operazione.

La colonna di fumo densa e nera era talmente vasta dall’essere stata notata da diversi bagnanti, che hanno filmato la scena e chiamato i soccorsi. Attimi di paura che avrebbero potuto diventare fatali per l’unica persona che si trovava a bordo in quel momento. Fortunatamente l’uomo si è salvato, grazie all’intervento della Guardia Costiera di La Maddalena, che è giunta tempestivamente con uomini e mezzi.

Le cause del rogo.

Sul posto è giunto tempestivamente anche un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco, il cui intervento dall’alto si è rivelato fondamentale per supportare le squadre di terra. I velivoli hanno effettuato ripetuti lanci d’acqua, domando progressivamente il violento incendio fino alla totale estinzione delle fiamme e alla successiva bonifica dei focolai residui.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, il catamarano ha riportato gravi danni strutturali a causa del rogo, che ha divorato gran parte della scafi e delle sovrastrutture. Attualmente, l’intera area interessata dall’evento è stata completamente interdetta alla navigazione e all’accesso da parte dei militari della Guardia Costiera.

Interdetta l’area di Porto Pollo.

Il provvedimento di sequestro e isolamento dello specchio acqueo si è reso necessario per garantire la massima sicurezza e consentire l’avvio di tutte le verifiche tecniche del caso, con particolare attenzione al monitoraggio di eventuali sversamenti di idrocarburi e al rischio di inquinamento ambientale. Le cause che hanno originato il rogo restano ancora del tutto sconosciute. Sul caso verranno avviati gli accertamenti da parte delle autorità competenti per fare piena luce sulle dinamiche del sinistro.

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