Asl Gallura, i dipendenti donano il sangue con l’Avis di Olbia

Asl Gallura e Avis Olbia insieme per la donazione del sangue fra i dipendenti

Asl Gallura e Avis Olbia insieme: a ottobre porte aperte al Centro Trasfusionale per operatori sanitari, amministrativi e collaboratori.

“Prende il via la campagna di sensibilizzazione “La Asl Sì dona” promossa dalla Direzione della Asl Gallura e dalla SSD di Medicina Trasfusionale insieme all’Avis Olbia. Per tutto il mese di ottobre medici, infermieri, collaboratori e personale amministrativo dell’Azienda sanitaria gallurese potranno donare il sangue nel Centro Trasfusionale di Olbia. Uno sforzo comune da parte di chi quotidianamente lavora per risolvere i bisogni di salute dei pazienti e di chi si adopera per incrementare la raccolta, contribuendo a sostenere una causa solidale che è sinonimo di vita”.

“Continuo bisogno di sangue”

“Tutti gli operatori della Asl Gallura sono coinvolti professionalmente ogni giorno in attività che mettono in luce il continuo bisogno di sangue. Ci auguriamo che l’esempio che i nostri dipendenti, in forma volontaria, daranno per sostenere questa causa – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – possa servire ad attirare nuovi donatori verso il nostro Centro Trasfusionale. Il personale della struttura e i volontari Avis saranno a loro completa disposizione. L’obiettivo delle campagne di sensibilizzazione è arrivare all’autosufficienza e superare la carenza di sangue, in modo da consentirci di garantire terapie salvavita e tempestività nelle attività chirurgiche”.

“Nelle Unità Operative e nei vari servizi aziendali si stanno raccogliendo le adesioni che verranno poi trasmesse al Centro Trasfusionale per calendarizzare le donazioni. “La condivisione di questo progetto con la Asl Gallura è estremamente importante – afferma il Direttivo dell’Avis Olbia – perché gli operatori dell’assistenza sanitaria possono veicolare un messaggio positivo verso quei cittadini che ancora non si sono presentati alle porte del Centro Trasfusionale o a quelle delle autoemoteche. Sappiamo che nelle strutture sanitarie della Asl Gallura c’è tanta professionalità, ma anche tanta umanità e ringraziamo anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla campagna. Avis Olbia, con il fondamentale supporto degli operatori del Centro Trasfusionale della Asl Gallura, continuerà a coinvolgere sempre più istituzioni, imprese e associazioni nelle attività perché crediamo che sia la strada più giusta per fare comunità e raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza trasfusionale”.

