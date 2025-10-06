Dalla Regione 300mila euro alle associazioni non profit di Olbia

Dalla Regione uno stanziamento per le associazioni di Olbia

La Regione ha stanziato 300mila euro per le associazioni non profit di Olbia, in arrivo il bando del Comune. Lo annuncia il consigliere regionale M5s, Roberto Li Gioi. “Verrà pubblicato a breve il bando del Comune di Olbia rivolto alle associazioni senza scopo di lucro finalizzato a coprire le spese per il funzionamento per l’anno 2025 s- si legge in una nota -. Potranno essere rendicontati canoni di affitto, ma anche le spese per l’acquisto di materiale o della strumentazione tecnica e informatica”.

Il consigliere Li Gioi

“In questo particolare momento storico in cui l’inflazione sta erodendo il potere d’acquisto dei consumatori e sta mettendo in difficoltà tantissime famiglie, ho ritenuto di dover intervenire per dare un supporto concreto anche a tutti quegli operatori che silenziosamente si adoperano per aiutare le fasce più deboli della popolazione prestando opera di volontariato in ambito sociale e culturale”. Così commenta Roberto Li Gioi sull’intervento per le associazioni olbiesi senza scopro di lucro.

I fondi arrivano grazie a uno stanziamento previsto dall’ultima Finanziaria. “La mia proposta è stata accolta con favore dal Consiglio regionale e oggi questo progetto, anche grazie alla grande disponibilità dimostrata dell’assessora alla Cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra, che ringrazio, si sta concretizzando – spiega Li Gioi -. Sono orgoglioso di poter finalmente offrire un aiuto concreto alle tante associazioni residenti nel comune di Olbia che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrendo servizi in favore delle persone più bisognose, come ad esempio la distribuzione di generi di prima necessità, ma anche quelle impegnate nell’organizzazione di manifestazioni culturali che giovano all’intera collettività”.

