Asl Gallura, ecco chi è il nuovo commissario scelto dalla Giunta Todde

Chi è il commissario dell’Asl Gallura Ottaviano Contu.

Si chiama Ottaviano Contu il nuovo commissario dell’Asl Gallura, nominato dalla Giunta Todde, chiudendo l’epoca di Marcello Acciaro, il direttore generale che negli anni è stato contestato per la gestione dell’azienda sanitaria gallurese.

Sessantacinque anni, ha una lunga carriera in campo medico, con particolare esperienza nei ruoli direttivi. Attuale direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’ospedale “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, è stato anche dirigente medico presso l‘Ats Sardegna. Contu, assieme agli altri commissari di Asl Sassari, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano, Sulcis, Cagliari; Aou Sassari, Cagliari; Arnas e Areus si occuperanno di risollevare la sanità nella regione, tema molto cruciale a causa delle criticità in gran parte dell’Isola.

Un mandato di sei mesi a partire dalla stipula del contratto, per cercare di risolvere le problematiche di uno dei settori più cruciali per la Sardegna. La Gallura, uno dei territorio più deboli riguardo alla sanità, è stata al centro di diverse polemiche sulla gestione Acciaro, non solo criticata dai rappresentanti sindacali dei lavoratori ospedalieri, ma anche dai sindaci del territorio. Accesa la polemica tra l’ex direttore dell’Azienda e il sindaco di Tempio, Gianni Addis, a capo della Conferenza Socio-Sanitaria.

